Мехико, , 18:32 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор и президент Коста-Рики Карлос Альварадо заявили, что их страны укрепили стратегическое сотрудничество в регионе и усилили дружественные связи между двумя государствами. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы хотим и впредь укреплять узы дружбы и братства, объединяющие нас с Мексикой на протяжении всей истории. Мы побеседовали на важнейшие темы, касающиеся нашего региона и укрепления международного сотрудничества», — поделился Альварадо по итогам переговоров с Лопесом Обрадором.

Глава Коста-Рики прибыл в Мехико с официальным визитом 21 октября по приглашению своего мексиканского коллеги.

Сам Лопес Обрадор обозначил: «Мы союзники. Мы выступаем за развитие Коста-Рики и сотрудничество с ней во всех областях». Президент Мексики подчеркнул, что его страна поддержала кандидатуру Коста-Рики на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.