Мадрид, , 17:54 — REGNUM Протестные настроения в Каталонии распространяются, в частности, через учебные заведения, пишет сегодня, 22 октября, испанское издание El Mundo. В школах звучат идеологизированные выражения, подростки принимают активное участие в протестах, снимая себя на телефон в момент перекрытия дорог и на сидячих забастовках, а преподаватели развешивают в классах баннеры и размещают фотографии с протестной символикой в своих рабочих профилях в социальных сетях.

В качестве примера протестной активности издание рассказывает о произошедшем в школе Ernest Lluch в Барселоне. На прошлой неделе ученики третьего класса провели там голосование, по результатам которого было решено устроить забастовку против приговора организаторам референдума о независимости Каталонии.

Руководство образовательного учреждения было против акции, но под давлением учащихся, начавших сидячую забастовку во дворе школы и выкрикивавших лозунги в поддержку осужденных политиков, в конце концов уступило. Родители детей были изрядно удивлены. «Меня поразило, что им разрешили уйти [с уроков]», — признался корреспонденту издания отец одного из мальчиков, рассказывая, как он неожиданно обнаружил сына дома в среду в 11 часов утра.