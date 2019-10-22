Москва, , 17:49 — REGNUM В сирийский вопрос вовлечено огромное количество сторон, и, как ни странно, многие из этих сторон уже выиграли, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 22 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Сейчас создаются новые контуры возможной стабильности в этом регионе. Вовлечено огромное количество сторон, и, как ни странно, многие из этих сторон уже выиграли. В этом процессе выиграла Россия, выиграла Сирия, выиграла частично Турция. Как обычно проиграли курды, — сказал Мигранян. — Но это тот случай, когда их не дали добить до конца. Как было во время первой иракской войны «Буря в пустыне», когда Бушу старшему сказали, что курды его поддерживали, и тогда постфактум он ввёл беспилотную зону, чтобы иракцы не бомбили курдов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесённой на открытой для прессы части переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, поблагодарил российского лидера и отметил, что верит в пользу переговоров для сирийского региона.

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