Москва, 22 октября 2019, 17:49 — REGNUM В сирийский вопрос вовлечено огромное количество сторон, и, как ни странно, многие из этих сторон уже выиграли, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 22 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесённой на открытой для прессы части переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, поблагодарил российского лидера и отметил, что верит в пользу переговоров для сирийского региона.
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