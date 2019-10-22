Мадрид, , 17:44 — REGNUM Гражданские протесты в связи с приговором по делу «мятежных политиков», в большом количестве зарегистрированные на прошлой неделе в Каталонии, получили отклик, хотя и не такой силы, в других частях страны, сообщает сегодня, 22 октября, каталонское издание La Vanguardia.

Мадрид стал первым городом, в котором активисты проявили солидарность с манифестантами Каталонии. Сначала тысяча человек, собранная 25 организациями в защиту права на самоопределение, мирно вышла в среду на площадь Пуэрта-дель-Соль. Акции попыталась помешать группа правых радикалов, в результате произошли столкновения. Четыре человека были задержаны, один агент полиции пострадал. А в среду на то же место вернулись уже 4 тысячи человек, прося об «амнистии политическим заключенным». На финальном этапе акции группа манифестантов переместилась на Гран Виа, чтобы заблокировать движение. Полиция вступила с протестующими в схватку, в ходе которой получили ушибы и травмы 26 человек, в том числе туристы и прохожие.

Большая манифестация также состоялась в городе Сан-Себастьян (в Стране басков). В субботу там вышли на улицы сотни человек под девизом «Референдум не преступление. Защитим наше право решать». Митинг организовала платформа сторонников независимости басков. Спокойствие этого марша контрастировало с беспорядками, зарегистрированными в воскресенье в Бильбао. Там 500 человек протестовали против выступления ультраправой партии Vox. В итоге 18 человек были задержаны, два сотрудника полиции получили травмы.

В Валенсии произошло несколько демонстраций в поддержку организаторов каталонского референдума, а на Майорке 4 тысячи человек прошли по центру Пальмы в воскресенье, чтобы выразить неприятие приговора Верховного суда и потребовать «конца репрессий». При этом в некоторых городах состоялись мероприятия в поддержку единства Испании — например, в Сарагосе.