Ярославль, , 17:43 — REGNUM Мэрия Ярославля опровергла информацию о том, что бывший директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев остался работать на предприятии в должности советника директора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Трамвай в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября Худиев был уволен по соглашению сторон. Поводом для этого стал коррупционный скандал — директор стал фигурантом уголовного дела и признался в посредничестве во взятке. Однако 22 октября источник ИА REGNUM сообщил, что Худиев продолжает работать в новом статусе. Факт работы корреспонденту ИА REGNUM подтвердили на самом предприятии, а порталу «Ярновости» об этом рассказал сам Худиев. Но в мэрии говорят, все это не так.

«По поручению мэра города Ярославля В.М. Волкова 17 октября было проведено внеочередное заседание совета директоров АО «Яргорэлектротранс», на котором принято единогласное решение о досрочном прекращении полномочий И.Т. Худиева и расторжении с ним трудового договора. В этот же день подписано соответствующее соглашение. В настоящий момент И. Т. Худиев в АО «ЯрГЭТ» не работает», — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Также в мэрии сообщили, что Худиев не является и советником мэра города (эта должность была у него ранее). Кроме того, власти пообещали исключить его из состава комиссии по разработке стратегии развития Ярославля.

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