Анкара, , 18:40 — REGNUM В ходе операции, проведенной в 10 провинциях Турции, с акцентом на культурную столицу страны Стамбул, было задержано и арестовано 75 лиц, обвиненных в незаконном извлечении прибыли путем поставки на рынок произведенного ими оружия. Четыре арестованных являются сотрудниками полиции.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подразделения отдела Управления безопасности по борьбе с организованной преступностью провели работу по поступившей информации о незаконном производстве оружия в частных мастерских и поставке его на рынки.

В рамках начатого расследования подразделениями правоохранительных органов были проведены одновременные оперативные мероприятия по 129 адресам, в том числе, 3 мастерских, в результате которых из 106 лиц, на арест которых был выдан ордер, задержано 75. В ходе обыска и выемки были изъяты 53 пистолета, 7 охотничьих ружей и 5100 патронов. В отношении арестованных продолжаются следственные действия, 31 лицо все ещё находится в розыске.