Герат, Афганистан, , 18:39 — REGNUM 21 октября официальный представитель губернатора провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, был задержан глава крупной преступной группы Арбаб Дауд.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Арбаб Дауд был задержан после столкновения между Национальными силами безопасности и обороны и членами преступной группы на территории уезда Анджел провинции Герат.

По словам официального представителя губернатора провинции Герат, Арбаб Дауд и его преступная группа были вовлечены в целую серию похищения людей на территории провинции Герат. Они также несут ответственность за совершение ряда других преступных действий.

Согласно вышеупомянутому заявлению, арест Арбаба Дауда и ликвидация его преступной группы являются важным шагом в деле борьбы с организованной преступностью и окажут огромное влияние на улучшение ситуации с безопасностью в регионе.