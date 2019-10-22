Шиберган, , 18:32 — REGNUM 21 октября официальный представитель полиции провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Дарзаб провинции Джаузджан.

По словам официального представителя полиции провинции Джаузджан, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено шесть транспортных средств и пять мотоциклов, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.