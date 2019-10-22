Кабул, , 18:55 — REGNUM 21 октября ряд источников сообщил, что на полях ежегодного заседания всемирного банка в Вашингтоне министр финансов Исламской Республики Афганистан Мохаммад Кайюми попросил у международных доноров несколько миллиардов долларов на реализацию проектов Пакета по содействию самообеспечению Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», сумма, запрошенная министром финансов Афганистана у международных доноров составляет 8 миллиардов долларов.

Решение Мохаммада Кайюми запросить у международных доноров миллиарды долларов подверглось серьезной критике государственными деятелями Афганистана.

Официальные представители главного исполнительного лица Афганистана Абдуллы Абдуллы заявили, что в нынешней крайне чувствительной ситуации запрос о предоставлении дополнительных средств — не очень хорошее решение.

Члены Национальной ассамблеи Афганистана также выразили свою обеспокоенность решением Мохаммада Кайюми, так как на данный момент неясно, на какие именно проекты будут расходоваться эти средства, предположив, что эти деньги могли быть использованы для различных коррупционных схем.