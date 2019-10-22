Кабул, , 18:53 — REGNUM 21 октября ряд источников сообщил, что хотя заседания Национальной ассамблеи Афганистана, на котором должны присутствовать члены парламента, должно начинаться в восемь часов утра, ни одно из них не начиналось ранее 9 часов утра.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», несколько членов парламента присоединились к заседанию только после 10 часов утра или вообще прибыли к зданию Национальной ассамблеи Афганистана уже после его окончания.

Часть членов парламента отметила, что в соответствии с законодательством они должны присутствовать на заседании парламента, которое начинается в восемь часов утра.

Некоторые из опоздавших парламентариев сослались на тяжелую ситуацию на дорогах и другие не зависящие от них причины.

Члены парламента, присутствовавшие на заседании, подвергли критике своих коллег. Некоторые из них призвали опубликовать списки законодателей, опоздавших или пропустивших это заседание.