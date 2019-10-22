* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:18 — REGNUM 21 октября глава Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан Масуд Андараби заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогло достичь в этом году ни одной из поставленных целей.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Масуд Андараби сделал это заявление в ходе своего выступления на официальной церемонии переименования полицейской академии в честь генерала Абдула Разика, убитого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 октября 2018 года и похороненного впоследствии в Кандагаре, столице одноименной провинции.

Глава Министерства внутренних дел добавил, что Национальные силы безопасности и обороны преподали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько тяжелых уроков, и группировка вместо завоевания новых территорий столкнулась с сопротивлением правительственных сил.

Глава полицейской академии также заявил, что учащиеся этого заведения будут следовать примеру генерала Разика в деле защиты своей страны.