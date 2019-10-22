Кабул, , 18:41 — REGNUM 21 октября официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки заявила, что специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад посетит Брюссель, Париж и Москву.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в рамках своих визитов Залмай Халилзад встретится в Брюсселе и Париже с представителями Европейского союза, Организации Североатлантического альянса и Организации Объединенных Наций с целью обсудить усилия, направленные на установления мира в Афганистане, а в Москве проведет переговоры с представителями России и Китая с целью обсудить общие интересы, связанные с окончанием войны в Афганистане.

Также 21 октября постоянный представитель США при НАТО заявила, что специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане представил союзникам доклад по текущей ситуации в Афганистане, добавив, что взаимные консультации и сотрудничество необходимы, чтобы оказывать содействие мирному процессу в Афганистане.