* талибами — запрещённая в России организация

Таринкот, , 18:44 — REGNUM 21 октября официальные представители полиции афганской провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) заявили, что на территории этого региона идут тяжелые бои между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами происходят без перерывов последние два дня на территории уезда Гизаб провинции Урузган на расстоянии всего пять километров от зданий администрации главы уезда и управления полиции в этом районе.

По словам официальных представителей полиции провинции Урузган, в ходе боев погибло 20 солдат Национальных сил безопасности и обороны, включая семь сотрудников Специальных сил Афганистана, которые прибыли в провинцию 20 октября. Также в ходе боев было уничтожено по меньшей мере 18 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 22 получили ранения различной степени тяжести.