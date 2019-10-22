Челябинск, , 17:22 — REGNUM В Челябинской области уволилась директор Территориального фонда ОМС Ирина Михалевская. 22 октября был её последним рабочим днём в этой должности.

На посту директора ТФОМСа она проработала более пяти лет.

Сейчас согласовывается кандидатура нового руководителя. Временно организацию возглавляет замдиректора по финансовым вопросам Наталья Миронова.

Местные СМИ связывают увольнение Михалевской с её близостью к бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта он был отправлен в отставку. Врио губернатора стал Алексей Текслер, который 8 сентября победил на выборах главы региона.