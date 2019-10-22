Москва, , 17:20 — REGNUM В состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации включен известный российский журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Указ об изменениях в составе СПЧ подписан 21 октября президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее президент России также сменил главу СПЧ — Михаил Федотов, занимавший этот пост с 2011 года, был отправлен в отставку, а на его место был назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Назначение в состав СПЧ Кирилла Вышинского специально для ИА REGNUM прокомментировала политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Назначение Кирилла Вышинского в состав СПЧ очень логично. Потому что этот человек не в теории, а на своей шкуре прочувствовал, зачем нужна правозащита. Он сам настрадался, и у него очень высокая мотивация самому заниматься правозащитной деятельностью, помогать людям», — рассказала вице-президент Фонда открытой новой демократии.

«Это яркий пример того, что СПЧ должен состоять не только из заслуженных людей, но и из новых, которые полны энергии, у которых высокая мотивация, и, главное, и которые сами понимают его функцию», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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