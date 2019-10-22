Москва, 22 октября 2019, 17:20 — REGNUM В состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации включен известный российский журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Указ об изменениях в составе СПЧ подписан 21 октября президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее президент России также сменил главу СПЧ — Михаил Федотов, занимавший этот пост с 2011 года, был отправлен в отставку, а на его место был назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
Назначение в состав СПЧ Кирилла Вышинского специально для ИА REGNUM прокомментировала политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.
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