Москва, , 17:16 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сломал стабильность, которая только начала складываться в Сирии, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом.

«Путин — это человек, который всегда стремится к стабильности. И всегда стремится к соблюдению правил. Это абсолютная константа. Мы это за 20 лет видели во всех ситуациях и во всех видах. К нему приезжает человек, который только что поломал ту стабильность, которая там (в Сирии — прим. ИА REGNUM) складывалась. И начинает рассказывать про новые реалии, которые он там пытается создать, — сказал Делягин. — Этот человек, который вступил в конфликт со всеми (или почти со всеми), создал сложную ситуацию и сам в ней запутался. И сейчас Путину предстоит создавать новую стабильность с учётом всех этих интересов. Что называется, не было печали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи длятся уже более трёх часов вместо запланированных 2,5 часов. Они проходят на фоне неспадающей напряжённости на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит свою военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.

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