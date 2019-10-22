Москва, 22 октября 2019, 17:16 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сломал стабильность, которая только начала складываться в Сирии, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи длятся уже более трёх часов вместо запланированных 2,5 часов. Они проходят на фоне неспадающей напряжённости на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит свою военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.
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