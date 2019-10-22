Астрахань, , 17:13 — REGNUM Начальником управления документационного обеспечения администрации губернатора Астраханской области стала Екатерина Айдина. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Бабушкин.

Айдина до нового назначения исполняла обязанности руководителя управления и занимала должность заместителя начальника управления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый исполняющий обязанности начальника управления документационного обеспечения администрации губернатора Павел Смолко был уволен 18 сентября, когда Игорь Бабушкин за один день отправил в отставку девять чиновников.

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