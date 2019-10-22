Анкара, , 18:21 — REGNUM Уполномоченная министерства обороны Турецкой Республики по связям с прессой и общественностью подполковник Надиде Шебнем Актоп провела пресс-конференцию, посвященную последним событиям на северо-востоке Сирии. Она заявила: «Мы внимательно следим за процессом вывода террористов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны из зоны безопасности, в рамках соглашения, достигнутого по операции «Источник мира». Регион покинули 136 транспортных средств».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подполковник Надиде Шебнем Актоп подчеркнула, что Вооружённые силы Турции полностью выполняют возложенные на них в соответствии с соглашением по созданию зоны безопасности обязательства.

Представитель минобороны Турции добавила: «На настоящий момент террористы Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны 42 раза обстреляли наших солдат. Наше законное право на самооборону против обстрелов и нарушений перманентно. О допущенных нарушениях моментально уведомляются США».