Анкара, , 18:43 — REGNUM Операционный центр сотрудничества, созданный в рамках операции «Источник мира», в структуре аппарата губернатора турецкой провинции Шанлыурфа продолжает поддержку военных мероприятий и гражданского населения. Он действует под председательством губернатора провинции Шанлыурфа Абдуллаха Эрина и при участии 26 публичных организаций. Согласованная работа 15 функционирующих в его составе рабочих групп находит свое отражение и «в поле».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, операционный центр провинции оказывал воинским соединениям логистическую поддержку и передал 72 единицы строительной техники, принадлежавших публичным организациям, 20-й бронетанковой бригаде Вооруженных сил Турции. Техника и ее персонал внесли большой вклад в ряд таких работ стратегического значения, как сооружение укрытий и новых дорог, асфальтирование, рытьё каналов и траншей, установка палаток и т. д.

Для обеспечения безопасности населения Турции, из районов Джейланпынар, Акчакале и Суруч операционным центром была проведена эвакуация 11 423 граждан. Также в его задачи входило восстановление бесперебойного электроснабжения районов Турции, непосредственно граничащих с зоной проведения операции «Источник мира».