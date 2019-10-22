Ашхабад, , 17:06 — REGNUM В столице Японии состоялся туркмено-японский бизнес-форум, посвященный текущему состоянию и перспективам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, передает «Turkmenistan.ru».

В ходе форума туркменские чиновники и члены торгово-промышленной палаты обсудили с японскими бизнесменами и представителями крупных компаний основные направления партнерства в газовой, химической и нефтяной отраслях, в транспортной и коммуникационной сферах, а также в сельском хозяйстве и высокотехнологичного производства.

Туркменские делегаты рассказали об инвестиционных и промышленных возможностях своей страны и призвали японский бизнес вкладывать инвестиции в совместные проекты.

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