Берлин, , 17:06 — REGNUM Инициатива главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр об организации отдельной зоны безопасности в Сирии вызвала раздражение других членов НАТО, заявил 22 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Война Минобороны России

Об этом сообщило информагентство Reuters.

«После того, как вчера прозвучало это предложение руководства ХДС, мы получаем вопросы от целого ряда наших союзников, и, бесспорно, видим раздражение среди наших партнеров», — цитирует агентство слова Хайко Мааса.

При этом глава МИД ФРГ отметил, что в НАТО создание такой зоны безопасности на севере Сирии не обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с призывом к союзникам по НАТО создать самостоятельную зону безопасности в Сирии на границе с Турцией чтобы обезопасить Европу от негативного влияния последствий событий, происходящих на сирийских территориях.

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