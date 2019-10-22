Сочи, Краснодарский край, , 17:06 — REGNUM Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи длятся уже более трёх часов, вместо запланированных двух с половиной. Переговоры проходят сегодня, 22 октября.

С Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом Kremlin.ru

Переговоры в Сочи проходят на фоне не спадающей напряжённости на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит свою военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами.

Властям США, которые фактически бросили курдов на произвол судьбы, удалось склонить Турцию временно приостановить наступление и ввести режим перемирия на 120 часов. Срок перемирия вскоре истекает.

Эрдоган прилетел к Путину в Сочи обсуждать ситуацию в Сирии. По итогам переговоров лидеры двух стран должны дать пресс-конференцию.

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