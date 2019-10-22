Москва, , 16:59 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ от Псковской области сегодня, 22 октября, прогуляли пленарное заседание Госдумы, на котором обсуждались вопросы формирования федерального бюджета и ситуация с десятью депрессивными регионами РФ, в числе которых есть и Псковская область. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутатов из этих российских регионов, которым предполагается оказать особую поддержку из госбюджета, лично пересчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Оказалось, что в зале представлены депутаты только девяти регионов из десятки аутсайдеров, не было депутата Алёны Аршиновой от Чувашии и Владислава Резника от Адыгеи, при этом в полном составе присутствовали народные избранники из Алтайского края.

«Где Псковская? Вот видите, коллеги, сирота… А мы — решаем вопросы. О чём говорит? Вакансия!» — заявил Володин.

Отметим, что Псковскую область в Госдуме представляет депутат-одномандатник Александр Козловский («Единая Россия»), регион в числе других территорий Северо-Запада РФ также курируют депутаты Евгений Федоров и Александр Васильев (избранные по спискам «Единой России»), а также Антон Морозов, избранный в Госдуму по спискам ЛДПР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что «размер бедствия» региона оценивается в сумму 280 млрд рублей, но поддержка из федерального бюджета составит 10 млрд рублей. К 8 ноября регион разрабатывает индивидуальную программу развития.

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