Киев, , 16:54 — REGNUM Парламентская фракция «Слуга народа» хочет принять новый Трудовой кодекс Украины, который введет «дикий рынок» как в Грузии. Об этом 22 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

«Сейчас они тихо протянули кодекс как в Грузии на три страницы, где фактически ничего не урегулировано. Дикий рынок», — сказал Чаплыга.

Он считает, что новый Трудовой кодекс уничтожит профсоюзное движение.

«Самое главное чего они хотят — уничтожить поле для существования профсоюзов. Их мечта — все вывести в гражданско-правовые соглашения. Там просто физически нет основы для существования и функционирования профсоюзов», — добавил Чаплыга.

Эксперт прогнозирует, что наемные работники будут меньше защищены законом перед работодателем.

«Также они хотят полностью либерализировать трудовое законодательство, чтобы можно было легко взять на работу и уволить, якобы рынок это все урегулирует. На самом деле рынок ничего не урегулирует. Работодатель априорно находится в более сильной позиции по сравнению с наемным рабочим. Именно для этого существуют гарантии трудового законодательства, где прописывается минимальная часть требований (к работодателю — ред.)», — подытожил Чаплыга.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ в проекте нового Трудового кодекса работодателю облегчили возможность найма и увольнения рабочих. Кроме того, в документе прописали возможность увеличить рабочий день с 8 до 12 часов.