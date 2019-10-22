Астрахань, , 16:50 — REGNUM В Астраханской области главой администрации Камызякского района стал депутат регионального парламента Роман Попов. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба областной администрации.

Кандидатуры рассматривала конкурсная комиссия под руководством исполняющей обязанности руководителя администрации губернатора Виктории Гурьяновой. На конкурс было подано четыре заявки, из которых было отобрано две. Депутаты районного парламента большинством голосов утвердили на пост Романа Попова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главой Камызякского района был назначен экс-заместитель главы муниципального образования Михаил Черкасов. Прошлые руководители Камызякского района — глава МО Василий Сухоруков и мэр Дмитрий Васильев — потеряли должности, став фигурантами уголовного дела о получении взятки в крупном размере и посредничестве при передаче взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: В астраханском Камызяке назначили нового главу района