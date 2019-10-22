Тбилиси, , 16:50 — REGNUM Состояние грузино-российских отношений, ситуация в «оккупированных регионах», процессы бордеризации и прекращение авиасообщения с Россией были в числе первоочередных вопросов, которые президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с коллегой из Австрии Александром Ван дер Белленом. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча состоялась в Токио, куда главы обоих государств приглашены на церемонию инаугурации нового императора Японии.

Помимо этих актуальных для Грузии тем были рассмотрены процессы евроинтеграции Грузии, а также возможности введения так называемой циркулярной миграции для граждан Грузии в Австрии. Эта схема уже действует в Польше, а в настоящее время готовность подключиться к ней выразили Болгария, Эстония, Венгрия и Португалия. Циркулярная миграция позволяет гражданам Грузии временно легально трудоустроиться в той или иной стране ЕС, в которой в условиях безвизового режима дольше 3 месяцев в течение полугода жители Грузии оставаться не могут.

Работу над схемой циркулярной миграции Грузия и ее партнеры начали после того, как проявилась тенденция массового нарушения гражданами Грузии условий безвизового сообщения с ЕС и попыток незаконного нахождения в странах Евросоюза или требования в них убежища.

В конце встречи президент Ван дер Беллен пригласил Саломе Зурабишвили посетить с визитом Австрию.