Анкара, , 16:52 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на открытой для прессы части переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, поблагодарил российского лидера и отметил, что верит в пользу переговоров для сирийского региона, переживающего сегодня критические дни.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Перед началом этого процесса состоялись наши очень продуктивные переговоры, где были подняты эти вопросы. Конечно, сейчас мы найдем возможность для того, чтобы коснуться как двусторонних встреч, так и двусторонних отношений».

Турецкий лидер добавил: «Настоящие переговоры дадут нам лучшую возможность для самого глубокого рассмотрения мирных процессов. Я верю, что наши переговоры также предоставят серьезные возможности для нашей операции «Источник мира».