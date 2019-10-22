Ташкент, , 16:45 — REGNUM Казначейство США намерено в начале 2020 года назначит трех консультантов в Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Агентство по развитию рынка ценных бумаг Узбекистана, сообщает национальное информагентство Узбекистана «УзА».

Министерство финансов США Joebengo

К работе в Узбекистане также будут привлечены эксперты из других американских профильных учреждений, в числе которых Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Агентство отмечает, что уже в ноябре этого года будут осуществлены нескольких визитов в Узбекистан экспертов Казначейства США с целью выработки планов взаимодействия для реализации обозначенных сфер сотрудничества.

«В состав экспертной группы также войдут будущие консультанты, привлекаемые в ведомства Узбекистана на долгосрочной основе — от года до трех лет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение реформами в Узбекистане, осуществляемыми под руководством нового президента республики Шавката Мирзиёева.

В своем послании Трамп заверил Мирзиёева, что «американский народ и деловые круги продолжают изыскивать новые возможности для сотрудничества с Узбекистаном».