Ла-Пас, , 16:40 — REGNUM Прекращение сообщений о предварительных результатах выборов в ночь воскресенья (20 — 21 октября) вызвало взрыв недовольства в Боливии, сообщает испанское издание El Pais. Первые полученные данные, свидетельствовавшие о значительном снижении популярности Эво Моралеса, указывали на второй тур с участием его главного противника, бывшего президента Карлоса Месы. Нынешний лидер, пришедший к власти в 2006 году, получил 45,7% голосов на фоне 37,8% у Месы — таковы были результаты на момент обработки почти 84% бюллетеней.

Подсчет, осуществлявшийся Верховным избирательным трибуналом (TSE), был резко прерван в 20.00 по местному времени, согласно заявлению этой инстанции. Причиной стало расхождение между данными, которые объявляли центральный избирательный орган и его отделения на местах.

Меса, воспринявший проведение второго тура 15 декабря как свершившийся факт, выразил недовольство возникшими проволочками. «Верховный избирательный трибунал в очередной раз не держит свое слово. Он обязался предоставить нам 100% результатов подсчета голосов по всей стране посредством механизма под названием TREP («передача предварительных результатов выборов»)», — посетовал политик в видеообращении, распространенном в социальных сетях.

«Мы не позволим манипулировать результатами, которые однозначно ведут ко второму туру», — добавил Меса. Миссия Организации американских государств, возглавлявшая команду международных наблюдателей на этих выборах, тоже пожаловалась на произошедшее в Twitter. Она потребовала от властей объяснений, а также обнародования всех данных.