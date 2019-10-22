Киев, 22 октября 2019, 16:36 — REGNUM «Олигарх Игорь Коломойский не оказывает «никакого» влияния на украинскую власть». Об этом 22 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Он напомнил, что в стране есть много олигархов, которые имеют больше влияния и ресурсов чем Коломойский.
Эксперт отметил, что «Коломойский — это тот человек, который имеет возможности говорить и шутить публично». «Другие олигархи не могут себе позволить это делать публично», — рассказал Охрименко.
Как сообщалось, 22 октября на брифинге в Киеве министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов оказался комментировать призыв подать в отставку со стороны Коломойского. Кроме того, он сказал, что не обижается на бизнесмена, который накануне назвал его «дебилом».