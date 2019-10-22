Киев, , 16:36 — REGNUM «Олигарх Игорь Коломойский не оказывает «никакого» влияния на украинскую власть». Об этом 22 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Серый кардинал никогда не шутит. Он всегда за стеной, в тени, он влияет. А если человек начинает публично шутить, когда он публично провоцирует, значит, влияния нет… Если вы внимательно посмотрите, он очень много троллит… Всегда нужна Баба Яга. Да, образ Коломойского подходит, у него образ такого страшного», — сказал Охрименко.

Он напомнил, что в стране есть много олигархов, которые имеют больше влияния и ресурсов чем Коломойский.

«У нас 14 олигархов, но мы очень много говорим о Коломойском, обращаем внимание на его работу, но другие олигархи зарабатывают больше. Другие олигархи имеют больше влияния на министра экономики… Это не значит, что министр экономики не зависит от других олигархов», — добавил Охрименко.

Эксперт отметил, что «Коломойский — это тот человек, который имеет возможности говорить и шутить публично». «Другие олигархи не могут себе позволить это делать публично», — рассказал Охрименко.

Как сообщалось, 22 октября на брифинге в Киеве министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов оказался комментировать призыв подать в отставку со стороны Коломойского. Кроме того, он сказал, что не обижается на бизнесмена, который накануне назвал его «дебилом».