Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Грузия — это врата не только Кавказа, но и Европы и Азии и открывает доступ к многомиллиардным западным и восточным рынкам, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который 22 октября в Тбилиси открыл очередной форум «Шёлкового пути».

Первый такой форум состоялся в столице Грузии в 2015 году, и его инициатором был экс-премьер Ираклий Гарибашвили, ныне занимающий в правительстве пост министра обороны. Грузия тогда одной из первых откликнулась на инициативу Китая «Один пояс — один путь» и в том же году оформила с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках этой инициативы.

«Грузия, представляющая 3,7 миллионный рынок, может показаться непривлекательной. Но если посмотреть на Грузию как на региональный хаб, то можно увидеть значительные различия и рассматривать Грузию как врата не только Кавказа, но и Средней Азии, а дальше — Европы и как доступ к более крупным западным и восточным рынкам», — заявил на открытии форума Георгий Гахария.

По его словам, в Грузии создана благоприятная инвестиционная среда, действуют инвестиционные преференции, которые открывают доступ на многомиллиардные потребительские рынки, действуют соглашения о свободной торговле с ЕС, СНГ, Турцией, Украиной и Китаем. В настоящее время ведутся переговоры по соглашению о свободной торговле с Индией и Израилем.

По оценке премьера, в Грузии имеются необходимые для развития международной торговли транспортные сети и инфраструктура.

«За последние годы были сделаны значительные шаги для еще большего усиления транзитной и логистической функции Грузии и улучшения ее инфраструктуры, а также усовершенствована законодательная база для интеграции её с международной транспортной системой. Сегодня Грузия является надежным и прочным партнером», — заявил премьер.

Очередной форум Шёлкового пути будет проходить в Тбилиси 22−23 октября. В нём принимают участие до 2000 делегатов из более чем 60 стран.