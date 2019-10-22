Киев, , 16:04 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по правам человека, «деоккуппации и реинтеграции» сегодня, 22 октября, начал пятидневное выездное заседание, которое будет проходить на территории Донбасса, подконтрольной Киеву.

Об этом говорится в официальном заявлении комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет отмечает, что такое выездное мероприятие проходит впервые в истории украинского парламента. Все это время комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях (на контролируемой Киевом территории).

«Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Вместо этого побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в «серой» зоне», — заявил глава комитета, депутат Дмитрий Лубинец.

Любопытно, что в работе комитета принимает участие назначенный накануне на должность советник секретаря украинского Совнацбеза шоумен Сергей Сивохо. Он сообщил, что главный вопрос дня — общение.

«С военными, с депутатами, с местными властями. А главное — с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона», — подчеркнул Сивохо.

В начале октября Лубинец предложил Кабмину назначить отдельного вице-премьера по вопросам «деоккупации» Крыма и Донбасса.

«Так или иначе вопрос реинтеграции и деоккупации Донбасса и Крыма затрагивают интересы миллионов людей. Они интерсекционные — то есть такие, что касаются различных сфер экономической, политической, культурной жизни страны. Ни одно министерство не способно единолично взять на себя такую миссию. В то же время, если все этим заниматься без должной координации, будет лишь хаос», — заявил политик, однако его призыв остался без ответа.