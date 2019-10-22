Эр-Рияд, , 16:10 — REGNUM Выведенные из Сирии американские военные не останутся в Ираке, а будут возвращены домой. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом 22 октября сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Американские солдаты в Сирии Defense.gov

Это заявление Эспер сделал во время визита в Саудовскую Аравию. По словам главы Пентагона, он обсудит этот вопрос с министром обороны Ирака.

«Наша цель — вернуть выведенные из Сирии американские войска в США, а не оставлять их в Ираке на долгий срок», — сообщил Эспер.

Ранее представители командования вооружённых сил Ирака отмечали, что выведенные из Сирии войска Соединённых Штатов получили разрешение от властей Иракского Курдистана на временное пребывание на территории Ирака. Однако 22 октября командование ВС Ирака призвало США вывести своих военных из страны, поскольку они не получали разрешение на то, чтобы оставаться на иракской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины октября США приступили к постепенному выводу войск из Сирии. Американские военные покинули большую часть своих баз, которые были расположены в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка. Основной контингент был размещен на базах в Ираке.

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