Дамаск, , 15:57 — REGNUM Турецкая армия возвела новый наблюдательный пункт в населённом пункте на северо-западе провинции Хасака. Речь идёт о поселении Салха. Оно расположено на западной окраине приграничного города Рас Аль-Айн. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Данный наблюдательный пункт первый, который создан на только что захваченной турецкой армией территории на северо-востоке Сирии. В рамках начатой 9 октября 2019 года военной операции «Источник мира» против курдских вооружённых формирований турецкие военные и подконтрольные им боевики Сирийской национальной армии захватили два приграничных города Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн. Таким образом, турецкие силы на участке между этими населёнными пунктами углубились на сирийскую территорию примерно на 30 километров.

В 22 часа 22 октября 2019 года истекает пауза в проведении военной операции «Источник мира». Она была установлена в ходе переговоров США и Турции во время визита в Анкару вице-президента США Майка Пенса.

Сегодня, 22 октября, проходят переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Основной вопрос для обсуждения — ситуация на северо-востоке Сирии.