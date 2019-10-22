Берлин, , 15:53 — REGNUM Широкий спектр вопросов белорусско-германских отношений, включая развитие политического диалога, а также торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обсудил глава МИД Белоруссии Владимир Макей с немецкими коллегами в ходе его визита в Берлин 21−22 октября. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

В ходе переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсуждались отношения Белоруссии с Евросоюзом. Макей высказал надежду на активную поддержку Германией расширения сотрудничества Белоруссии с Евросоюзом, в том числе в отношении разработки и заключения нового базового соглашения.

«Обе стороны, в частности, договорились проработать возможность создания специального консультационного формата для выработки стратегического видения и «дорожной карты» перспективного двустороннего взаимодействия в различных областях. Особое внимание было уделено проблематике исторического диалога и примирения в контексте реализации соответствующих договоренностей президентов Белоруссии и Германии. В этой связи стороны с удовлетворением отметили успешное формирование совместной комиссии историков, которая должна приступить к своей работе в начале 2020 года», — сказано в официальном сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы «региональной ситуации, включая процесс мирного урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействия в рамках международных организаций». Макей заверил о готовности оказывать всяческое содействие проведению в Минске переговоров по Украине в «нормандском формате» и по линии Трёхсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ, поддержал инициативу ФРГ о формировании «Альянса за мультилатерализм» в поддержку многосторонней дипломатии.

Глава МИД Белоруссии провёл также встречи в Бундестаге ФРГ — «состоялась встреча В. Макея с председателем Комитета по международным делам Норбертом Рёттгеном, в фокусе которой находились вопросы международной и региональной безопасности, трансатлантических отношений и европейского сотрудничества, общих вызовов для Белоруссии и Германии, а также вариантов возможных совместных действий».

Во время переговоров с исполнительным директором Восточного комитета — Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы Уте Кохловски-Каджая и представителями немецких деловых кругов Макей обсудил вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, указав на КБИП «Великий камень» и минский «Парк высоких технологий».

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