Сыктывкар, , 15:48 — REGNUM Глава республики Коми Сергей Гапликов возглавил рабочую группу по рассмотрению вопросов реабилитации радиационно загрязнённых участков на территории Ухты. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

«Рабочая группа займётся разработкой плана реабилитации радиационно-загрязнённых участков путём консервации их на местах нахождения, без строительства нового объекта. Все решения будут приниматься исключительно в рамках рабочей группы в диалоге с жителями. Ещё раз повторюсь. Ни в Ухте, ни в других районах республики ПЗРО строить не позволю. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — написал Гапликов.

Как сообщало ИА REGNUM, Жители Ухты и окрестностей собрали пять тысяч подписей против строительства полигона для захоронения радиационных отходов. Тревога людей была связана с тем, что летом 2019 года минприроды Коми вернулось к вопросу реабилитации загрязненных радиацией земель около поселков Шудаяг, Водный и Ярега. Стройку объекта из-за протеста местных жителей здесь остановили в 2015 году. В новом проекте, как сообщают местные СМИ, вместо пункта захоронения радиационных отходов фигурирует понятие «полигон общепромышленных отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов для размещения радиационно-загрязненных промышленных отходов», за которым, по мнению местных жителей, может скрываться тот же объект, строительства которого им удалось не допустить ранее.