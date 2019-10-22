Джакарта, , 15:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии рекомендует гражданам своей страны, которые в настоящее время находятся в Ливане, быть бдительными и избегать мест проведения демонстраций, сообщает Sindonews.

«Мы призываем тех, кто живет в Ливане, повышать свою осведомленность, избегать скопления людей, демонстрации и не участвовать в местных политических или протестных мероприятиях», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Известно, что недавно в Ливане вспыхнули антиправительственные протесты. Эта акция была вызвана ухудшением экономических условий. Ливан страдает от высокого уровня безработицы, медленного роста и одного из самых высоких показателей долга в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, манифестации, вызванные решением правительства Ливана поднять налоги, продолжаются в стране шестой день.

Читайте также: Акции протеста в Ливане продолжаются шестой день подряд