Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Спекуляция на теме оккупации неприемлема и равносильна предательству. Об этом заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на вопрос по поводу прямого диалога с Россией, сообщает 22 октября «Интерпрессньюс».

Мамука Мдинарадзе © Первый канал Грузинского телевидения

По заявлению Мдинарадзе, диалог должен исходить из национальных интересов и целей «деоккупации». При этом председатель фракции указал на неизбежность завершения «оккупации». Вместе с тем политические спекуляции на эту тему, считает Мдинарадзе, недопустимы.

«Оккупация обязательно завершится. В этом значительную роль вместе с нашей страной, властью и грузинским народом исполнят и наши западные партнеры. Все остальное — это часть политических спекуляций. Это тема, на которой нельзя строить свою политическую кампанию. Спекуляция на теме оккупации неприемлема и равносильна предательству, поскольку противоречит национальным интересам, целям деоккупации, цели завершения оккупации, чему грузинский народ необратимо следует».