Тбилиси, 22 октября 2019, 15:29 — REGNUM Спекуляция на теме оккупации неприемлема и равносильна предательству. Об этом заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на вопрос по поводу прямого диалога с Россией, сообщает 22 октября «Интерпрессньюс».
По заявлению Мдинарадзе, диалог должен исходить из национальных интересов и целей «деоккупации». При этом председатель фракции указал на неизбежность завершения «оккупации». Вместе с тем политические спекуляции на эту тему, считает Мдинарадзе, недопустимы.