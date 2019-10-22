Додома, , 15:27 — REGNUM Кадры с воскресным выступлением президента Танзании Джона Магуфули были показаны по телевидению после спекуляций на тему его здоровья. Об этом 22 октября передает ВВС Swahili.

Как сообщает телерадиокомпания, в социальных сетях ходили слухи о том, что президент может быть серьезно болен или, возможно, даже подвергается лечению за границей, после того, как его несколько дней не видели на публике.

В ответ на обсуждения в социальных сетях государственные телеканалы запустили прямую трансляцию речи Магуфули на церемонии приведения к присяге нескольких правительственных чиновников в воскресенье, 20 октября.

Как сообщает газета Mtanzania, врач из госпиталя Лугало в Дар-эс-Саламе Уолтер Ннко в понедельник, 21 октября, заявил, что обсуждение в социальных сетях здоровья президента нарушает моральные нормы, науку и даже законы страны.

Он добавил, что в отношении тех, кто распространял информацию о болезни президента, следует принять административные меры.

«Обычно решение публично рассказывать о своей болезни — дело каждого человека. Часто люди не говорят о своих заболеваниях даже близким, а просто идут и лечатся. А если группа людей начинает распространять слухи о проблемах со здоровьем или даже о смерти человека, это делается из дурных намерений. В особенности если слухи качаются глав государств, о здоровье которых мы молимся каждый день, чтобы они будучи в крепком здоровье должным образом исполняли свои обязанности», — подчеркнул Ннко, добавив, что конфиденциальность болезней пациентов — вопрос морали и врачебной этики.