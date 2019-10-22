Эрбиль, Ирак, , 15:25 — REGNUM В результате турецкой агрессии на севере Сирии регион покинули тысячи беженцев, 7 тыс. из которых перешли границу с Иракским Курдистаном, об этом 22 октября сообщает Kurdistan.ru.

Отмечается, что большая часть людей пересекла границу незаконно. Власти курдской автономии принимают все возможные меры для того, чтобы обеспечить прием лицам, нуждающимся в помощи.

«К сожалению, беженцы не пользуются законными способами въезда в Иракский Курдистан», — подчеркнул министр внутренних дел региона Арбат Ахмед в комментарии изданию.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в целях борьбы с курдскими повстанцами. Анкара воспользовалась выводом американских военных из региона.

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