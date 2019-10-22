Москва, , 14:56 — REGNUM Мария Бутина должна до конца октября вернуться в Россию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«25 октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию», — сказал Слуцкий.

У Марии очень много планов, но, конечно, свои первые дни после возвращения на Родину она хочет провести с семьей, рассказа парламентарий по итогам беседы с ней с помощью видео-звонка.

Будем оказывать поддержку и дальше, заверил глава комитета Госдумы.

Семья арестованной в США Марии Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов.