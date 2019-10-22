Мадрид, , 14:55 — REGNUM Три партии сторонников независимости в парламенте Каталонии согласовали в этот вторник, 22 октября, текст резолюции, в которой они отстаивают решение законодательного органа официально поддержать право региона на самоопределение и выступают против приговора Верховного суда организаторам референдума 2017 года. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Референдум в Каталонии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Парламентские юристы предупреждают о риске, что этот документ может быть сочтен проявлением неповиновения Конституционному суду Испании. На прошлой неделе эта инстанция настоятельно порекомендовала каталонскому парламенту не принимать решений, выполнение которых ранее было приостановлено или отменено.

Сегодня начало заседания было отложено до регистрации проекта резолюции, а в завтрашнюю повестку дня внесли коррективы, связанные с проведением дебатов и голосования за документ. Чтобы резолюция получила одобрение, достаточно голосов трех объединений сторонников независимости: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana (ERC) и CUP. Иными словами, если не произойдет ничего неожиданного, парламент ее примет.