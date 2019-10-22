Найроби, , 14:58 — REGNUM В правительстве Кении принесли извинения за ошибку, в результате которой на одну из руководящих должностей в Кенийском совете по классификации кино (KFCB) был назначен покойный чиновник. Об этом передает газета Mtanzania.

Как сообщают журналисты, официально назначенный на пост одного из трёх руководителей KFCB Роберт Кичалле скончался ещё в мае 2018 года.

Инцидент широко обсуждался в социальных сетях, пользователи которых заявляли, что подобное упущение — знак некомпетентности правительства.

По словам генерального директора Кенийского совета по классификации кино Эзекили Мутуа, в организации произошло небольшое недоразумение, которое несправедливо раздули в проблему огромного масштаба.

Мутуа сообщила журналистам, что причиной инцидента могла стать ошибка служащего в переписывании документа.

Однако, по словам журналистов, многие возмущенные пользователи соцсетей остались неудовлетворены данным объяснением.