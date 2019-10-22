Брюссель, , 14:53 — REGNUM Европейская комиссия попросила Францию и Италию дать разъяснения по их проекту бюджета на 2020 год, сославшись на «риски отклонения» от европейских правил, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что каждая из стран получила письмо с подобной просьбой от комиссара по экономическим вопросам Пьера Московичи и вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет 2020 года во Франции станет ответом «на ожидания французов», особенно после нескольких месяцев протестов «желтых жилетов».

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