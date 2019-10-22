Москва, , 14:47 — REGNUM Предложение создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, с которым выступила министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сначала необходимо изучить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что озвученное предложение является новой инициативой, и пока на этот счёт какая-либо сформулированная позиция отсутствует.

«Это надо изучить», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии заявила, что Североатлантический альянс должен создать свою зону безопасности на северо-востоке Сирии у границы с Турцией. Это предложение глава минобороны ФРГ намерена выдвинуть на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО 24−25 октября. По её словам, такая зона должна контролироваться международными силами при участии России и Турции.