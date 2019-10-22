Лимасол, Кипр, , 14:46 — REGNUM На средствах массовой информации лежит особая ответственность за успех в борьбе с распространением экстремизма, говорится в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова участниками международной конференции «Роль СМИ в противодействии терроризму», которая проходит в Лимасоле.

«На медийных ресурсах лежит особая ответственность в деле предотвращения распространения экстремистской идеологии… подрывающих стабильность и информационную безопасность государств», — сказал Лавров.

По его словам, террористические угрозы носят трансграничный характер и обретают новые формы, постоянно эволюционируя. Бороться с глобальным злом возможно лишь путем сопряжения усилий всего мирового сообществ, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны не хотят привлекать Россию и Китай для выработки системных походов против возможности использования интернета для экстремистских и террористических целей.

При этом Лавров отметил, что некоторые позитивные сдвиги в этом отношении наблюдаются благодаря принятому на саммите G20 в июле текущего года в Осаке общему заявлению по данному вопросу.

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