Париж, , 14:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, об этом 22 октября сообщает агентство «Синьхуа».

По данным журналистов, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Лидер Франции подчеркнул, что с нетерпением ожидает своего государственного визита в Китай, который будет посвящен экономическому сотрудничеству.

Глава государства отметил свою приверженность развитию прочных отношений между Евросоюзом и Китаем по ряду вопросов, в частности по проблеме борьбы с климатическими изменениями.

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