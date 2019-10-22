Москва, , 14:34 — REGNUM В Кремле не в курсе деталей обвинений, вменяемых бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля считает, что комментировать это дело до вынесения приговора судебной инстанцией преждевременно.

«Вину и степень вины любого человека может определить только суд», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Бориса Дубровского Игорь Трунов заявил, что бывший губернатор Челябинской области стал фигурантом уголовного дела, которое расследует следственный департамент МВД. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, а размер ущерба оценён в 20 млрд рублей.

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