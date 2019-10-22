Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США в Южной и Центральной Азии Элис Уэллс выразила обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в индийском Кашмире, об этом 22 октября сообщает Tha Asian Age.

Соответствующее заявление было опубликовано в преддверии заседания конгресса США по ситуации с правами человека в Южной Азии.

Дипломат подчеркнула, что с пониманием относится к стремлению Индии обеспечить стабильность в штате Джамму и Кашмир, однако призывает восстановить работу интернета и прочих средств связи в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2019 года власти Индии приняли решение лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. В регионе был введен комендантский час, что вызвало возмущение со стороны ряда держав, в частности Пакистана.

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