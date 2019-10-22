Одесса, Украина, , 14:44 — REGNUM Украина купит у США ещё четыре старых катера типа Island, заявил заместитель начальника штаба Военно-морских сил (ВМС) Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко, сообщил 22 октября одесский ресурс «Думская».

По словам представителя ВМС Украины, катера «передадут Украине на куда более выгодных условиях, чем первые два».

«Возникла идея создать дивизион многоцелевых патрульных катеров с мореходностью, которая позволяла бы применять их в Чёрном, Азовском и даже Средиземном морях», — рассказал Рыженко.

Он сообщил, что катера типа Island будут охранять порты, пункты базирования, морские пути, объекты морской индустрии Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессу прибыли два списанных американских катера, которые Украину купила у США, оплатив их расконсервацию, ремонт, переоборудование, доставку и обучение экипажей.

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